Виктор Цыганков будет иметь широкий выбор, если вдруг решит попрощаться с Жироной.

Барселона и Бавария сохраняют интерес к 26-летнему хавбеку Жироны, сообщает Fichajes.net.

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Оба гранда провалили прошлый сезон, не добыв ни одного торофея. Они сменили тренеров, но Цыганков остается на их радарах. Украинец за полтора года в Жироне доказал свою готовность переходить на новый уровень. В 53 матчах за каталонский клуб полузащитник оформил 11 голов и 13 ассистов.

Цыганков не спешит подписывать новый контракт с Жироной, а действующий рассчитан до лета 2027 года и включает не слишком высокую клаусулу. Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 28 млн евро.

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