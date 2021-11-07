Валенсия – Атлетико – 3:3 – видео голов и обзор матча
20:46 - Читати українською
Валенсия принимала Атлетико в драматическом матче 13 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
50’ Стефан Савич
90+2’ Уго Дуро
90+6’ Уго Дуро
Луис Суарес 35’
Антуан Гризманн 58’
Шиме Врсалько 62’
35’ Луис Суарес
50’ Стефан Савич
58’ Антуан Гризманн
62’ Шиме Врсалько
90+2’ Уго Дуро
90+6’ Уго Дуро
Настоящую перестрелку устроили команды, забив на двоих 6 мячей.
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Футболисты Валенсии совершили подвиг, отыграв два гола уже в компенсированное время. Стоит отметить гол Антуана Гризманна, который дальним выстрелом попал в девятку ворот хозяев. Судя по эмоциям Симеоне, мадридцам достанется за утраченую победу.
Атлетико остался на 4-й строчке Ла Лиги, Валенсия – 10-я.
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