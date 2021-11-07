Валенсия принимала Атлетико в драматическом матче 13 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Настоящую перестрелку устроили команды, забив на двоих 6 мячей.

Валенсия в эффектной перестрелке расписала ничью с Атлетико – дубль Дуро в компенсированное время спас "летучих мышей"

Футболисты Валенсии совершили подвиг, отыграв два гола уже в компенсированное время. Стоит отметить гол Антуана Гризманна, который дальним выстрелом попал в девятку ворот хозяев. Судя по эмоциям Симеоне, мадридцам достанется за утраченую победу.

Атлетико остался на 4-й строчке Ла Лиги, Валенсия – 10-я.

Барселона на 90+6 минуте упустила победу над Сельтой, ведя 3:0 до перерыва – три травмы и странный провал каталонцев