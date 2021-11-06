Матч Сельта – Барселона стартовал в 17:15 по Киеву. Это была последняя игра "сине-гранатовых" под руководством Серхи Бархуана. Исполняющий обязанности главного тренера, одержавшего победу над Динамо в Киеве, проводил свой последний матч во главе первой команды. Уже в следующей игре против Эспаньола действиями игроков Барселоны будет руководить Хави, который в ночь на 6 ноября был назначен новым главным тренером "блаугранас".

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Серхи Бархуан выпустил совершенно тот же стартовый состав, который вышел на Олимпийский НСК во вторник против Динамо в ЛЧ. "Кулес" крайне важно было выиграть, ведь Барселона не могла победить в трех последних матчах Ла Лиги и отставала от зоны ЛЧ на 6 очков (правда, имея игру в запасе), а от лидера первенства Реал Сосьедада – на 9 баллов. Сельта шла в подвале таблицы вблизи зоны вылета.

Перед стартовым свистком произошло трогательное событие. Кипер Сельты Серхио Альварес, завершивший карьеру из-за проблем со здоровьем, нанес символический удар по мячу из центра поля. Калонцы вышли на игру в футболках в поддержку Серхио Агуэро, который выбыл на 3 месяца из-за проблем с сердцем.

Уже на 2-й минуте Яго Аспас после передачи Нолито вышел один на один с тер Штегеном, но пробил мимо ближнего угла. Провалились Эрик Гарсия и Лангле, выпустив нападающего Сельты на собственные ворота. Расплата за расточительство пришла мгновенно – Барса забила с первого же момента. Ансу Фати на левом углу штрафной качнул защитника и точно пробил в дальний угол. Помог небольшой рикошет – 0:1. Гостям удалось забить быстрый гол в первой атаке.

Нолито мог сравнивать, но слишком долго подбирал ногу под мяч и Гави успел заблокировать удар. А вот на 18-й минуте гости удвоили свое преимущество. Серхио Бускетс классно приложился с линии штрафной – точный обводящий удар в нижний угол. Кипер галисийцев был бессилен – первый гол капитана в сезоне. Фантастическая реализация в исполнении Барселоны и ужасный старт матча для Сельты.

Хозяева ответили неудачным ударом Аспаса со штрафного. А вот Тапия обязан был забивать, но не попал из пределов вратарской после розыгрыша углового. Тянулся перуанец к мячу, что и спасло каталонцев. Встречная атака гостей завершилась голом на 34-й минуте. Альба навесил на Депая, а Мемфис головой направил мяч в дальний угол. 0:3 уже в первом тайме на Балаидосе и второй ассист Жорди Альбы.

Перед самым перерывом травмировался Ансу Фати. Десятка Барселоны на ровном месте без какого-либо контакта с соперником повредил заднюю поверхность бедра и упал на газон. На второй тайм нападающий уже не вышел, а покидая поле, подарил свою футболку одному из фанатов.

В перерыве оба тренера провели по две замены. Кроме Ансу Фати, поле покинул и Эрик Гарсия, имевший желтую карточку, да еще и получивший повреждение.. Вместо них вышли Бальде и Араухо. Сельта вышла на второй тайм очень заряженной и быстро забила, но Гальярдо радовался недолго – офсайд. Впрочем, тут же галисийцы забили легитимный гол. Тер Штеген неудачно отразил удар Галана, Араухо тоже не лучшим образом вынес мяч прямо на Аспаса. Капитан Сельты подарком воспользовался и сократил отставание.

На этом неприятности Барсы не завершились. Нико Гонсалес, казалось, организовал классный момент, но травмировался в момент паса и попросил замену. Вторая травма у каталонцев – вместо хавбека вышел Рики Пуч. "Сине-гранатовые" могли еще и пенальти в свои ворота получить – Мингеса на грани фола сыграл против Гальярдо. Повезло. Тренер Сельты даже желтую получил за чрезмерные протесты.

Нолито принял мяч и вторым касанием пробил тер Штегена. Гол снова был отменен – на этот раз из-за игры рукой. И снова буквально сразу Сельта забила. Бускетс потерял мяч у собственной штрафной, Серви навесил на Нолито, а тот головой сократил отставание до минимума. После этого Сельта устроила что-то похожее на навал, но чуть не пропустила – перекладина спасла хозяев после удара Фрэнки де Йонга.

Барселона во втором тайме откровенно остановилась и поплатилась за это на 90+6 минуте. Яго Аспас роскошным ударом сравнял счет и принес своей команде ничью, которая до перерыва выглядела невозможной. Барса так и не смогла прервать выездную серию без побед в чемпионате. Причины такого пике после перерыва, а также травмы Гарсии и Фати с Нико Гонсалесом должны изрядно беспокоить Хави. Классная команда обязана удерживать победы добыто.

Барселона набрала 17 очков и идет на 9-м месте Сельта 14-я – 12 пунктов.

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