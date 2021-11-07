Чемпионат Испании 2021/22, 13-й тур

Вильяреал – Хетафе – 1:0

Гол: Тригерос, 10

Валенсия – Атлетико – начало в 17:15

Мальорка – Эльче – начало в 19:30

Осасуна – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Бетис – Севилья – начало в 22:00

Вильярреал открывал программу дня в Испании домашним поединком против Хетафе. Хозяева подошли ко встрече, имея 4-матчевую безвыигрышную серию, а Хетафе всего неделю назад одержал дебютную победу в сезоне – однако со дна таблицы она кастильцев не подняла. Словом, ничья никого не устраивала.

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Лучше на игру настроились хозяева, открывшие счёт уже на 10-й минуте в результате подачи Эступиньяна с левого фланга в штрафную. Алькасер подрезал её на правый край, а Тригерос выстрелил точно в дальний угол. 1:0! Сразу после этого из-за травмы пришлось менять Груневельда, но этот ход отчасти помог забить второй гол! На 42-й минуте Пино, который сменил Данджуму, вывел Алькасера ​​один на один, а тот уверенно пробил в девятку – впрочем, VAR сообщил, что у Пако был офсайд.

На перерыв корманды отправились при минимальном преимуществе Вильярреала. У Хетафе оставался ещё целый тайм на камбэк, однако подопечные Кике Санчеса Флореса ничего интересного так и не создали. "Жёлтая субмарина" тоже сильно сбавила обороты, но несколько интересных моментов хозяева провели – в частности, Диа на 85-й минуте попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу команды Унаи Эмери.

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