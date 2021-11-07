Валенсія приймала Атлетіко у драматичному матчі 13-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Справжню перестрілку влаштували команди, забивши на двох 6 м'ячів.

Валенсія у фантастичній перестрілці розписала нічию з Атлетіко – дубль Дуро в компенсований час врятував "кажанів"

Футболісти Валенсії здійснили подвиг, відігравши два голи вже у компенсований час. Варто відзначити, гол Антуана Грізманна, який дальнім пострілом поцілив у дев'ятку воріт господарів. Судячи з емоцій Сімеоне, мадридцям дістанеться за втрачену перемогу.

Атлетіко залишився на 4-й сходинці Ла Ліги, Валенсія – 10-та.

Барселона на 90+6 хвилині втратила перемогу над Сельтою, виграючи 3:0 до перерви – три травми і дивний провал каталонців