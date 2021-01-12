Бывший голкипер Барселоны Виктор Вальдес может во второй раз вернуться в клуб после завершения карьеры.

Напомним, Вальдес в июле 2019-го возглавил команду каталонцев U-19. Однако легендарный голкипер продержался на должности только 3 месяца. Неофициальной причиной увольнения стал конфликт с директором академии Барселоны Патриком Клюйвертом.

Барселона определилась с 4-мя кандидатами на должность президента клуба – известен фаворит

Теперь у 38-летнего специалиста появился шанс на камбэк. По информации Mundo Deportivo, Вальдес может вернуться в каталонский клуб, если новым президентом "сине-гранатовых" станет Жоан Лапорта. Отмечается, что между ними существуют прочные дружеские отношения.

Пока фаворит предстоящих выборов не раскрыл имен, которых приведет с собой в клуб. Однако ожидается, что Вальдес получит должность в структуре Барсы как координатор, или же вернется к тренерству. Сейчас Виктор тренирует Орту, которая идет третьей с конца в своей группе испанской Терсеры (4-й дивизион).

Вибори президента Барселони: соціологи назвали переможця, вирок для Мессі та Неймара