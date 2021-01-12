Нагадаємо, Вальдес у липні 2019 року очолив команду каталонців U-19. Однак легендарний голкіпер протримався на посаді лише 3 місяці. Неофіційною причиною звільнення став конфлікт з директором академії Барселони Патріком Клюйвертом.

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Тепер у 38-річного фахівця з'явився шанс на камбек. За інформацією Mundo Deportivo, Вальдес може повернутися у каталонський клуб, якщо новим президентом "синьо-гранатових" стане Жоан Лапорта. Наголошується, що між ними існують міцні дружні стосунки.

Поки фаворит майбутніх виборів не розкрив імен, які приведе з собою в клуб. Проте очікується, що Вальдес отримає посаду в структурі Барси як координатор, або ж повернеться до тренерства. Наразі Віктор тренує Орту, яка йде третьою з кінця у своїй групі іспанської Терсери (4-й дивізіон).

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