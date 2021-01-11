До выборов президента каталонского клуба осталось меньше двух недель.

В финальный список кандидатов, которые будут бороться за кресло президента Барсы вошли: Жоан Лапорта, Тони Фрейкс, Эмили Руссо и Виктор Фонт, сообщает Sport.ES.

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Все остальные претенденты на вакансию не смогли собрать необходимые две тысячи голосов для регистрации. По данным источника, в настоящее время бесспорным лидером гонки является Жоан Лапорта. Напомним, в Каталонии выбирать президента Барселоны уже 24 января.

Осенью Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку с этой должности, ранее у функционера был конфликт с Лионелем Месси из-за желания аргентинца покинуть клуб.

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