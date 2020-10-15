21-летний хавбек "горняков" приступил к тренировкам в общей группе Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, во время одного из обследований у Владислава Вакулы была диагностирована нестабильность плечевого сустава. 31 июля он был успешно прооперирован. На восстановление футболисту понадобилось два с половиной месяца.

К слову, вскоре также ожидается возвращение Манора Соломона из сборной Израиля, а уже 17 октября команда Каштру в рамках 6-го тура чемпионата Украины будет принимать Львов. Начало встречи в 17:00.

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