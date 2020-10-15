Защитник Шахтера Сергей Болбат рассказал о ходе событий в клубе и выразил уверенность в готовности команды к грядущим матчам.

"Уже все в порядке. В последние три дня меня подводили к общей группе. Выполнял все максимально приближенные упражнения, с тем чтобы не было никаких болей. Чувствую себя хорошо. Готовимся к игре в субботу.

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Нужно принимать ситуацию и учиться с ней жить. Мы не первые, кто в ней оказался. Многие клубы… Та же сборная, как все видели, нашла выход и выиграла у Испании. Точно так же и наша команда: кто здоров, у кого все в порядке, сделает максимум, потому что мы представляем Шахтер. Здесь вопрос ребром не стоит. Готовимся ко всем матчам и будем играть на победу", – сказал Сергей Болбат в ефире Shakhtar News.

Напомним, после матча с Десной 4 октября Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" сдали положительный тест на COVID-19. Вся команда сразу пошла на самоизоляцию. Результаты общего тестирования 8 октября также оказались неутешительными – 9 игроков и 9 работников заболели на коронавирус.

Уже 17 октября, команда Каштру в рамках 6-го тура чемпионата Украины будет принимать Львов. Начало встречи в 17:00.

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