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Вакула откровенно рассказал о своем будущем в Шахтере

17:18 68 Читати українською
Вакула откровенно рассказал о своем будущем в Шахтере
Владислав Вакула / Сайт Шахтера

Молодой форвард Владислав Вакула оценил свои перспективы в составе Шахтера.

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"Тренерский штаб Шахтера сказал, что рассчитывает на меня. Меня выпускают на разных позициях: слева, справа и даже фланговым защитником. На моем левом фланге в Шахтере много игроков, у нас меняются позиции. Конкуренция – это всегда хорошо, она мотивирует быть еще сильнее", – сказал Вакула в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, первую часть текущего сезона Вакула провел в Мариуполе. В активе 20-летнего игрока 3 гола и один ассист в 15 матчах УПЛ.

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