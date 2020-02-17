Вакула відверто розповів про своє майбутнє в Шахтарі

Молодий форвард Владислав Вакула оцінив свої перспективи у складі Шахтаря.

Талант "гірників" налаштований закріпитися в команді Луїша Каштру.

Шахтар відхилив пропозицію з МЛС стосовно переходу Вакули, – ЗМІ

"Тренерський штаб Шахтаря сказав, що розраховує на мене. Мене випускають на різних позиціях: зліва, справа і навіть фланговим захисником. На моєму лівому фланзі в Шахтарі є багато гравців, у нас змінюються позиції. Конкуренція – це завжди добре, вона мотивує бути ще сильнішим", – сказав Вакула в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, першу частину поточного сезону Вакула провів у Маріуполі. В активі 20-річного гравця 3 голи і один асист в 15 матчах УПЛ.

Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів