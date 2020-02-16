Шахтер отклонил предложение из МЛС о переходе Вакулы, – СМИ

Донецкий Шахтер не отпустил своего полузащитника Владислава Вакулу в американскую МЛС.

"Горняки" отклонили предложение из-за океана и решили оставить Вакулу в команде до конца текущего сезона, информирует SportArena.

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Напомним, ранее появилась информация, что один из клубов МЛС хотел взять молодого форварда в аренду с правом выкупа.

К слову, первую часть текущего сезона Вакула провел в Мариуполе. За команду Александра Бабича 20-летний футболист сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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