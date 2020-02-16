toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Шахтер отклонил предложение из МЛС о переходе Вакулы, – СМИ

16 февраля 22:07 181 Читати українською
Шахтер отклонил предложение из МЛС о переходе Вакулы, – СМИ
Владислав Вакула / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер не отпустил своего полузащитника Владислава Вакулу в американскую МЛС.

"Горняки" отклонили предложение из-за океана и решили оставить Вакулу в команде до конца текущего сезона, информирует SportArena.

На лето у нас есть достаточно вариантов для Матвиенко, – агент защитника Шахтера озвучил критерии выбора нового клуба

Напомним, ранее появилась информация, что один из клубов МЛС хотел взять молодого форварда в аренду с правом выкупа.

К слову, первую часть текущего сезона Вакула провел в Мариуполе. За команду Александра Бабича 20-летний футболист сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторін

blog_ava
Клопп прокомментировал отстранение Манчестер Сити Зинченко от еврокубков
16 февраля
1210
Теги
Трансферы чемпионата Украины Владислав Вакула Владислав Вакула Шахтер Шахтер МЛС Трансферы Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
31
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук