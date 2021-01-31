"Вакула не будет играть в Десне. Это пока все, что могу сказать на сегодняшний день. Это мое решение. Не буду вдаваться в подробности.

Вакула покинул Десну и присоединился к Мариуполю, совершив второй трансфер за месяц

Будем ли мы еще кого-то подписывать? Если попадется какой-то сильный футболист, то пригласим его. Хотя не исключено, что к концу сборов кого-то отдадим в аренду", – сказал Рябоконь в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Десна арендовала Владислава Вакулу у Шахтера 13 января этого года. Через 16 дней вингер "горняков" экстренно покинул черниговцев, а вчера, 30 января, стал игроком Мариуполя.

Мив туалети у мечеті, а зараз – мільйонер і суперзірка: призовий кросворд від головного редактора