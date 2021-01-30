Полузащитник Шахтера Владислав Вакула во второй раз сменил клуб в зимнее трансферное окно.

Вакула покинул расположение Десны и снова стал игроком Мариуполя, чем поделился в своем Instagram.

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Переход, вероятно, состоялся на правах аренды. Вакула уже дважды выступал за азовцев. Добавим, что права на игрока принадлежат Шахтеру.

Напомним, хавбек перебрался из Мариуполя к донецкому клубу летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" ему не удалось – всего 4 матча и ни одного результативного действия.

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