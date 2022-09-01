Менхенгладбахская Боруссия в твиттере сообщила о завершении перехода Юлиана Вайгля из Бенфики.

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Немецкий хавбек перебрался по правам аренды. Вайгль уже успел сыграть в текущем сезоне за лиссабонцев в 3 матчах, без результативных действий.

За свою карьеру Юлиан успел поиграть за Мюнхен 1860, дортмундскую и менхенгладбахскую Боруссии. За Бенфику хавбек играет с января 2020 года, в общей сложности отыграл 115 матчей и записал в свой актив 5 голов и 5 ассистов.

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