Манчестер Сити подписал Аканджи из дортмундской Борусии, сообщает официальный сайт клуба. Защитник получил контракт на пять лет. По информации авторитетных СМИ, сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

Манчестер Сити подписал оригинального голкипера из Германии

Аканджи будет играть за Манчестер Сити под 25 номером. У Гвардиолы просела глубина в центре обороны после травм Ляпорта и Аке. Мануэль навяжет борьбу за основу Диашу и Стоунзу.

Швейцарец отказался подписывать с Боруссией новое соглашение, а текущее истекало летом 2023-го. Потому руководство перевело Мануэля в дубль, а на его место Дортмунд подписал Зюле и Шлоттербека.

Аканджи перешел в Борусию 4 года назад из Базеля. Он был важным игроком в течение прошлых сезонов, наиграв в общей сложности 158 матчей. Мануэль известен умением быстро устно умножать и делить сложные числа.

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