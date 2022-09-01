Вайгль повернувся з Бенфіки в Німеччину
18:13 - Читать на русском
Півзахисник Юліан Вайгль проведе наступний сезон у рідній німецькій першості.
Менхенгладбахська Борусія у твіттері повідомила про завершення переходу Юліана Вайгля з Бенфіки.
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Німецький хавбек перебрався на правах оренди. Вайгль вже встиг зіграти у поточному сезоні за лісабонців у 3 матчах, без результативних дій.
За свою кар'єру Юліан встиг пограти за Мюнхен 1860, дортмундську та менхенгладбахську Борусії. За Бенфіку хавбек грає з січня 2020 року, загалом відіграв 115 матчів та записав до свого активу 5 голів та 5 асистів.
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