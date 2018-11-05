Вацко: Вячеслав Грозный ежегодно что-то инициирует, у него фантазия очень богатая

Футбольный эксперт Виктор Вацко поделился своим мнением относительно инициативы Вячеслава Грозного расширить УПЛ до 16 команд.

"Вячеслав Грозный ежегодно что-то инициирует, у него фантазия очень богатая. Но его подход – аматорский. Это смешно. Каждый должен заниматься своим делом.

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Я не имею права говорить, что делать Грозному, у него есть президент клуба, но он как тренер должен отвечать за результат команды. Считаю, что инициатива в таком вопросе должна исходить не от тренера, а от руководства Премьер-лиги и Федерации футбола Украины.

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Только после изучения этого вопроса клубы должны проголосовать за тот вариант, который они сочтут правильным", – цитирует Виктора Вацко сайт телеканалов "Футбол 1/2".