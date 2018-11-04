Гримм против 16 клубов в УПЛ

Президент УПЛ Томас Гримм считает, что Премьер-лига должна существовать в формате 12 клубов.

"Премьер-лига получила от Арсенала-Киев предложение рассмотреть вопрос о расширении, но никакого решения не принимали. По этому поводу состоится еще одна встреча в декабре.

Шахтер и еще несколько клубов УПЛ против расширения чемпионата до 16 команд, – ТаТоТаке

Опираясь на информацию, которую я имею о финансовом состоянии клубов, уровень их инфраструктуры, я бы рекомендовал оставить в Премьер-лиге 12 клубов, не расширяя до 16", – сказал Гримм в эфире программы "Великий футбол".