Заместитель гендиректора Динамо: Оставить в УПЛ 12 команд – преступление против украинского футбола

Заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник считает, что УПЛ нужно расширять до 16 команд.

"Металлист-1925 – 45 тысяч стадион, инфраструктура, база. СК Днепр-1 имеет европейского стандарта стадион. Волынь имеет хороший стадион, своих болельщиков. Оболонь-Бровар – не думаю, что некоторые команды сегодня, находящихся даже в первой шестерке УПЛ, могут таким похвастаться.

Гримм против 16 клубов в УПЛ

Динамо однозначно за то, чтобы в следующем сезоне было 16 команд. Если мы будем играть в какие-то игры и оставим 12 клубов, это будет просто преступлением против украинского футбола", – цитирует Мохныка Tribuna.com со ссылкой на программу "Профутбол".

Шахтер и еще несколько клубов УПЛ против расширения чемпионата до 16 команд, – ТаТоТаке

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сказал, что расширением УПЛ до 16 команд, мы уничтожим и Премьер-лигу и Первую лигу.