Вацко: Вернидуб для Зари – это как Фергюсон для Манчестер Юнайтед

Известный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о роли Юрия Вернидуба в жизни Зари.

"Я считаю, что сейчас Вернидуб для Зари – это как Алекс Фергюсон для Манчестер Юнайтед или Венгер для Арсенала. Заря – это команда, которую слепил Вернидуб. Только два клуба в Украине не меняют тренера ежемесячно – Заря и Александрия.

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Одна ремарка: я не увидел желания Вернидуба покинуть Зарю. Он констатирует факт: каждый сезон Заря теряет несколько важных футболистов. Это реалии украинского футбола", – поделился Вернидуб в эфире Великого Футбола.

Напомним, что Заря в матче 28-го тура УПЛ вырвало ничью в Динамо благодаря голу Силаса со штрафного на последних минутах.

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