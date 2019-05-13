Вацко: Вернидуб для Зорі – це як Фергюсон для Манчестер Юнайтед

Відомий коментатор Віктор Вацко поділився думкою про роль Юрія Вернидуба в житті Зорі.

"Я вважаю, що зараз Вернидуб для Зорі – це як Алекс Фергюсон для Манчестер Юнайтед або Венгер для Арсенала. Зоря – це команда, яку зліпив Вернидуб. Тільки два клуби в Україні не змінюють тренера щомісяця – Зоря і Олександрія.

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Одна ремарка: я не побачив бажання Вернидуба покинути Зорю. Він констатує факт: кожен сезон Зоря втрачає кілька важливих футболістів. Це реалії українського футболу", – поділився Вернидуб в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, що Зоря в матчі 28-го туру УПЛ вирвало нічию в Динамо завдяки голу Сіласа зі штрафного на останніх хвилинах.

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