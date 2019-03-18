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Вацко: Статистика доказывает, что Мораес – топ-нападающий

14:20 64 Читати українською
Вацко: Статистика доказывает, что Мораес – топ-нападающий
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Известный украинский комментатор Виктор Вацко оценил натурализацию форварда Шахтера Жуниора Мораес.

"Считаю, что это – топовый форвард. Статистика это подтверждает. Еще в 2016 году говорил о том, что было бы хорошо использовать его в составе сборной Украины. Но тогда тренерский штаб не видел Мораеса в составе", – сказал Вацко в эфире программы "Великий футбол".

Мораес официально получил украинское гражданство

Напомним, что 32-летний нападающий играет в Украине с 2012 года. За это время в составе донецкого Металлурга, Динамо и Шахтера он провел 186 матчей во всех турнирах, забив 92 гола.

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После получения украинского паспорта Мораес сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Украина Украина Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины Виктор Вацко
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