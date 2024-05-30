Немецкий хавбек Реала перед последним матчем в клубной карьере решил развлечься под выступление поп-звезды.

Тейлор Свифт в рамках The Eras Tour выступила в среду на Сантьяго Бернабеу. "Человек года" от Times собрала аншлаг и получил невероятный прием на арене мадридского Реала.

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Среди гостей был Тони Кроос, который наслаждался выступлением из вип-ложи. Немец объявил о завершении карьеры, но послезавтра у него финал Лиги чемпионов против Боруссии.

Кроос выиграл с Реалом четыре Лиги чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании. Хавбек также брал чемпионат мира со сборной в 2014-м. Последним турниром для Тони станет домашний Евро-2024 на немецких полях.

Taylor Swift took over the Bernabéu ️ pic.twitter.com/hINs6UGPD0 — B/R Football (@brfootball) May 30, 2024