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Вацко: Статистика доводить, що Мораєс – топ-нападник

14:19 188 Читать на русском
Вацко: Статистика доводить, що Мораєс – топ-нападник
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Відомий український коментатор Віктор Вацко оцінив натуралізацію форварда Шахтаря Жуніора Мораєса.

"Вважаю, що це – топовий форвард. Статистика це доводить. Ще в 2016 році говорив про те, що було б добре залучити його до складу збірної України. Але тоді тренерський штаб не бачив Мораєса в складі", – сказав Вацко в ефірі програми "Великий футбол".

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Нагадаємо, що 32-річний нападник грає в Україні з 2012 року. За цей час в складі донецького Металурга, Динамо і Шахтаря він провів 186 матчів в усіх турнірах, забивши 92 голи.

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Після отримання українського паспорта Мораєс зможе виступати за національну збірну країни. 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Україна Україна Збірна України Натуралізація легіонерів для збірної України Віктор Вацко
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