Фонсека: Мораес – лучший нападающий в УПЛ, он может помочь сборной Украины

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека уверен, что натурализация Жуниора Мораеса поможет сборной Украины.

"Мы действительно закончили эту часть чемпионата на первом месте, но нам еще нужно много очков, мы должны понимать, что должны быть на самом высоком уровне, если мы хотим остаться на первом месте и выиграть титул.

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Хорошо сейчас быть лидерами, быть первыми. Это хорошо – иметь преимущество. Но еще очень далеко до финала, ведь Динамо очень хорошая команда. Ясно, что мы должны работать на максимум, чтобы выиграть чемпионат.

Базовый состав сборной Украины –- это Шахтер, это Динамо. Шевченко действительно хорошо работает. Он полностью обновляет сборную. Думаю, он на правильном пути. Они встретятся сейчас действительно с сильной сборной. Португалия очень сильная, очень организованная Фернанду Сантушем.

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Я уже говорил своим друзьям-португальцам, не думайте, что у вас будет простая задача. Сборная Украины сейчас прибавляет. Она состоит из сильных игроков. Я думаю, что Украина сможет хорошо сыграть в Португалии.

Натурализация Мораеса? Да, я не знаю, знаете ли вы об этом. Но сейчас в сборную Португалии так же вызвали игрока Диего Соузу, который приехал в Португалию 18-летним, всегда играл в Португалии, а сейчас получил португальское гражданство. И будет играть за сборную Португалии, по крайней мере был вызван.

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Если это произойдет и с Мораесом здесь, я думаю, это будет нормальная ситуация. Правда в том, что Мораес пока лучший нападающий в Украине. Он может помочь вашей сборной", – цитирует Фонсеку FootballHub.