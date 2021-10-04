"Это был стратегический матч. Чемпионат Украины выигрывается сейчас не в очных матчах Шахтера и киевского Динамо, а выигрывается в других поединках, где команды должны потерять меньше очков, чем конкурент. Луческу знал, что у Шахтера было больше времени на отдых после Лиги чемпионов, Динамо играло в Мюнхене, Динамо играло на день позже и еще нужно было вернуться назад, прилететь. Это тоже играет свою роль. Во втором тайме было видно, что Шахтер свежий, Шахтер немножко лучше функционально.

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Матч показал, что серьезно о своем будущем в клубах нужно задуматься в киевском Динамо Шкурину и Супряге, а в Шахтере – Сикану. Потому что когда ты центральный нападающий и в такой игре в твоей команде нет центрального нападающего, тренер ставит не тебя, а ставит полузащитника на острие атаки – значит, что-то у тебя не так складывается в этой команде. Для чего ты здесь?! Какая твоя роль?!

Сикан вышел, мне Сикан понравился. Спинку поставить, зацепиться, где какой-то адрес давать для передач, он постоянно перед воротами, просто другое дело, что передачи туда не доходили... Поэтому Сикана это в меньшей степени касается.

Шахтер "разгромил" Динамо 3:0 в Суперкубке. Мирча в своем репертуаре, он сразу на себя внимание оттянул, мол у меня здесь аллея славы в Донецке, здесь тренеры, плохое поведение, неуважение. Мирча такой был! Он сейчас просто работает на свою команду. Луческу для себя стратегически этот матч выиграл – он на pole position, если говорить терминологией Формулы 1. А дальше уже будет видно, кто как будет ошибаться, красные карточки, если так все останется "заруба", эмоции, огонь на трибунах", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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