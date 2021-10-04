"Це був стратегічний матч. Чемпіонат України виграється зараз не в очних матчах Шахтаря і київського Динамо, а виграється в інших поєдинках, де команди повинні втратити менше очок, ніж конкурент. Луческу знав, що у Шахтаря на добу більше на відпочинок після Ліги чемпіонів, Динамо грало в Мюнхені, Динамо грало на день пізніше і ще потрібно було повернутися назад, прилетіти. Це теж відіграє свою роль. У другому таймі було видно, що Шахтар свіжіший, Шахтар трошки кращий функціонально.

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Матч показав, що серйозно про своє майбутнє в клубах потрібно задуматися в київському Динамо Шкуріну і Супрязі, а в Шахтарі – Сікану. Тому що коли центральний нападник і в такій грі у твоїй команді немає центрального нападника, тренер ставить не тебе, а ставить півзахисника на вістря атаки – отже, щось у тебе не так складається в цій команді. Для чого ти тут?! Яка твоя роль?!

Сікан вийшов, мені Сікан сподобався. Спинку поставити, зачепитися, десь якусь адресу давати для передач, він постійно перед воротами, просто інша справа, що передачі туди не доходили... Тому Сікана це меншою мірою стосується.



Шахтар "розбив" Динамо 3:0 у Суперкубку. Мірча у своєму репертуарі, він одразу на себе увагу відтягнув, мовляв: у мене тут алея слави в Донецьку, тут тренери, погана поведінка, неповага. Мірча такий був! Він зараз просто працює на свою команду. Луческу для себе стратегічно цей матч виграв – він на pole position, якщо говорити термінологією Формули 1. А далі вже буде видно, хто як буде помилятися, червоні картки, якщо так все залишиться, "заруба", емоції, вогонь на трибунах", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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