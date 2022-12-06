Журналист и комментатор Виктор Вацко подверг критике неприятные слухи вокруг президента УАФ Андрея Павелко, который хочет остаться на должности.

"Никогда такого не было в нашей истории, чтобы президенту УАФ/ФФУ выбирали меру пресечения. Павелко утверждает, что его хочет убрать ОП (Офис Президента – прим.).

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Он готов шантажировать исключением из ФИФА и УЕФА, если будет доказано вмешательство государства в футбол. Для меня ситуацию, когда кресло ставят выше государства – возмутительно", – заявил Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, после многолетних намеков на правонарушения Павелко и Ко, в частности по делу с искусственными полями, правоохранители наконец-то взялись за президента УАФ по полной. Он и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий уже получили 2 месяца ареста, но вышли под залог почти в 20 миллионов гривен. Теперь Павелко пытается заручиться поддержкой ФИФА и УЕФА, намекая на вмешательство государства в его работу.

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