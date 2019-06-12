"Вацко сейчас является сотрудником Футбол 1/2", – представитель каналов прокомментировал слухи об уходе комментатора

Информация о прекращении сотрудничества Виктора Вацко и телеканалов Футбол 1/2 не подтвердилась.

Ранее футбольный консультант Олег Печерный на своей странице в Фейсбуке сообщил об уходе комментатора Виктора Вацко из телеканалов Футбол 1/2.

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Впрочем, представитель медиахолдинга Даниил Вереитин заявил, что эта информация не соответствует действительности и Вацко пока остается сотрудником Футболов. В данный момент комментатор находится в отпуске.

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Напомним, именно Вацко комментировал для победные матчи против Сербии и Люксембурга.