"Вацко наразі є працівником Футбол 1/2", – представник каналів прокоментував чутки щодо відходу коментатора

Інформація про припинення співпраці Віктора Вацка і телеканалів Футбол 1/2 не підтвердилася.

Раніше футбольний консультант Олег Печерний на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про відхід коментатора Віктора Вацка з телеканалів Футбол 1/2.

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Втім, представник медіахолдингу Данило Вереїтін заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і Вацко наразі залишається працівником Футболів. У даний момент коментатор перебуває у відпустці.

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Нагадаємо, саме Вацко коментував для переможні матчі проти Сербії та Люксембургу.