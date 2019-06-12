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"Вацко наразі є працівником Футбол 1/2", – представник каналів прокоментував чутки щодо відходу коментатора

12:01 82 Читать на русском
"Вацко наразі є працівником Футбол 1/2", – представник каналів прокоментував чутки щодо відходу коментатора
Віктор Вацко / Фото ТК Футбол

Інформація про припинення співпраці Віктора Вацка і телеканалів Футбол 1/2 не підтвердилася.

Раніше футбольний консультант Олег Печерний на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про відхід коментатора Віктора Вацка з телеканалів Футбол 1/2.

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Втім, представник медіахолдингу Данило Вереїтін заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і Вацко наразі залишається працівником Футболів. У даний момент коментатор перебуває у відпустці.

Сьогодні відбудеться засідання української Прем'єр-ліги – клуби узгодять кілька важливих рішень

Нагадаємо, саме Вацко коментував для переможні матчі проти Сербії та Люксембургу.

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Теги
Віктор Вацко Футбол 1 футбольні коментатори Футбол 2
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