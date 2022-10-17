Футбольный комментатор Виктор Вацко рассказал о ситуации с соглашением между Setanta Sports и УПЛ о трансляциях матчей чемпионата Украины.

"Уже две недели кулуарно ходит информация о том, что Setanta отказывается от соглашения с УПЛ. И в принципе имеет для этого основания, потому что УПЛ не выполнила требований со своей стороны. Говорили, что Setanta уже не будет транслировать матчи чемпионата Украины, сейчас говорят, что есть какие-то договоренности, что Setanta дотранслирует этот сезон до конца.

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Потом говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон, но клубам платить не будет. Клубы свои деньги не получат, потому что лига не сдержала договоренностей со своей стороны", – отметил Вацко в авторской программе Вацко Live.

Отметим, что матчи УПЛ в итоге транслируют Setanta Sports и каналы медиагруппы "1+1". Все из-за закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который сделал именно клубы владельцами на телеправа своих домашних матчей.

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