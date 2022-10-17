"Вже два тижні кулуарно ходить інформація про те, що Setanta відмовляється від угоди з УПЛ. І в принципі має для цього підстави, бо УПЛ не виконала вимог зі свого боку. Казали, що Setanta вже не буде транслювати матчі чемпіонату України, зараз ніби говорять, що є якісь домовленості, що Setanta дотранслює цей сезон до кінця.

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Потім говорять, що Setanta готова дотранслювати сезон, але клубам платити не буде. Клуби свої гроші не отримають, бо ліга не дотрималась домовленостей зі свого боку", – зазначив Вацко у авторській програмі Вацко Live.

Зазначимо, що матчі УПЛ в підсумку транслюють Setanta Sports та канали медіагрупи "1+1". Все через закон, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, який зробив саме клуби власниками на телеправа своїх домашніх матчів.

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