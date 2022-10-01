Спорам относительно единого телепула положен конец – президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законом "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте"".

Теперь в законе разграничены понятия "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование", поэтому именно футбольный клуб будет организатором спортивного мероприятия, автоматически обладая правами на трансляцию поединка.

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"Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения считается организатором спортивного мероприятия. Организаторы спортивных мероприятий, проводимых в рамках спортивных соревнований, могут на добровольной основе передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой настоящей статьи путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий и организатором соревнований.

Какие-либо ограничения права организаторов спортивных мероприятий свободно распоряжаться правами, указанными в части восьмой настоящей статьи (в том числе через регламенты проведения соревнований или другие документы, принимаемые или утверждаемые организаторами проведения соревнований) не допускаются", – говорится в законе.

Напомним, перед началом сезона разгорелся большой скандал из-за вопроса трансляций матчей УПЛ. Динамо, СК Днепр-1, Заря, Рух и Металлист отказались вступать в телепул и транслировать свои домашние поединки на Setanta Sports. Дело даже дошло до суда, где канал и УПЛ запретили бросать страйки на трансляции матчей вышеупомянутых клубов на YouTube.

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