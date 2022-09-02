Telegram-канал KDK обнародовал документы Динамо, Металлиста и Руха, подписанные еще в феврале этого года, где клубы-бунтари признают передачу телеправ на свои домашние поединки УПЛ.

Печерский суд вмешался в телеконфликт УПЛ – запрет кидать страйки YouTube-каналам 1+1 Media и снимать очки с клубов

Интересно, что СК Днепр-1 и Заря подобных документов, необходимых для прохождения аттестации, не предоставили. Ранее Печерский суд вмешался в этот конфликт, запретив кидать страйки на трансляции матчей Динамо, Зари, СК Днепр-1, Металлиста и Руха на YouTube-платформах.

Напомним, с момента старта чемпионата Украины представителей Setanta Sports, являющейся официальным транслятором матчей УПЛ, не пускали на некоторые матчи.

Скандал вокруг единого телепула, воздушные тревоги и ярость Вернидуба: как стартовала УПЛ в условиях войны