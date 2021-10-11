"Я посмотрел пресс-конференцию Петракова. Какие вопросы, такие и ответы. "Вы хотите выиграть?". "Нет, не хочу. Я туристом поехал. В Финляндии купить две бутылки".

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К разговорам, к интервью надо готовиться немножко. Дальше – это уже его желания. А что ему сказать? "Нет у нас травмированных, кроме Буяльского, кроме Миколенко, у которого травма". Это и так все знают.

Петракову трудно с первого дня в этой сборной. И он постоянно от матча к матчу делал себе труднее. Он попал в очень серьезную зону турбулентности, приняв сборную. А то, как он себя ведет на пресс-конференции – это 20-й вопрос, если он выигрывает матчи. Если он выигрывает матчи – он может на руках приходить на пресс-конференции", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, после победы над Финляндией Петраков заявил, что его лаконичность на предматчевой пресс-конференции была своеобразным психологическим ходом, отметив, что "успех любит тишину".

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