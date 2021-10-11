"Я подивився прес-конференцію Петракова. Які питання, такі і відповіді. "Ви хочете виграти?". "Та ні, не хочу. Я туристом поїхав. В Фінляндії купити дві пляшки".

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До розмов, до інтерв'ю треба готуватися трошки. Далі – це вже його бажання. А що йому сказати? "Немає у нас травмованих, окрім Буяльського, окрім Миколенка, у якого травма". Це і так всі знають.

Петракову важко з першого дня у цій збірній. І він постійно від матчу до матчу робив собі важче. Він потрапив у дуже серйозну зону турбулентності, прийнявши збірну. А те, як він себе веде на прес-конференції – це 20-те питання, якщо він виграє матчі. Якщо він виграє матчі – він може на руках приходити на прес-конференції", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, після перемоги над Фінляндією Петраков заявив, що його лаконічність на передматчевій прес-конференції була своєрідним психологічним ходом, зазначивши, що "успіх любить тишу".

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