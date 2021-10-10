Сборная Украины одержала важную победу над Финляндией в отборе к ЧМ-2022. "Футбол 24" – о реакции соцсетей на дебютный триумф Петракова.

"Сине-желтые" прервали длительную серию из ничьих на поле очень непростого соперника. Это важнейшая победа в логове прямого конкурента за второе место. Первый тайм в исполнении сборной Украины – один из лучших в отборе. Ярмоленко отметился феноменальным выстрелом из правой, а Яремчук закрепил успех. Выстояли. Впереди – матчи за жизнь против боснийцев. Матч в Хельсинки стал глотком свежего воздуха для всех, и игроков, и болельщиков. Известные эксперты в основном хвалят команду, однако расслабляться ни в коем случае нельзя.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ведущий Youtube-канала Бомбардир Роман Бебех отмечает хорошую работу Александра Петракова. Мол, можете молчать сколько угодно, лишь выведите нас в Катар.

Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов зацепил болезненную тему – Малиновский и Зинченко. Незаменимых игроков действительно нет?

Похожего мнения придерживается и Руслан Свирин – известный тележурналист.

Автор проекта BurBuzz Игорь Бурбас тепло поздравил Петракова с дебютной победой.

А вот главред журнала Футбол Артем Франков предостерегает от преждевременных празднований. Проблем в игре нашей команды хватает.

Без финального "валидола", конечно же, не обошлось. Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабий изрядно разволновался.

Экс-президенту ужгородской Говерлы Александру Шуфричу понравилось все, кроме реализации.

Финнам не хватило класса в равном поединке, считает блогер Михаил Смоловой.

Сергей Тищенко, автор Футбол 24 и Gazeta.ua, о справедливой победе Украины.

В конце концов, цифры подтверждают наше преимущество. Журналист Олег Барков приводит данные xG.

Автор Футбол 24 Михаил Юхименко завершает эффектным кадром.

Наконец – скромная реакция травмированного Зинченко и безумно милое фото жены Ярмоленко.

Украина удержала важную победу над Финляндией – первый триумф в отборе к ЧМ-2022