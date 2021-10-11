"Кто для меня Man of the match (игрок матча, – прим.)? Однозначно Петраков!

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Одержали важную победу. Приятно! Соболь так выкладывался, что даже приводящую мышцу дернул. Восстановим его, пообщаемся. Теперь едем в мой родной город. Это приподносит", – сказал Яремчук в комментарии YouTube-каналу "vZbirna".

Напомним, в матче 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде одолела финнов со счетом 2:1. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D, имея в своем активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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