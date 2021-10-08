Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был очень лаконичным перед важным матчем отбора к ЧМ-2022.

"Новые потери в команде? Нет. Ощущение на завтрашний матч? Надо выиграть.

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Пропущенные голы в предыдущих матчах? Постараемся не повторить этих ошибок. Давление? Нет. Это самый важный матч для меня? Экзамен очень серьезный. Соперник? Хорошо знаю, видел много матчей. Я подготовился к поединку, завтра увидите.

Моя лаконичность? Обиделся ли я на прессу? Теперь так будет всегда", – сказал Петраков на пресс-конференции.

К поединку против финнов подопечные украинского специалиста подходят на второй строчке в квартете D, уступая сопернику лишь по дополнительным показателям. Стоит учесть, что хозяева сыграли на один матч меньше за наших ребят. Встреча Финляндия – Украина состоится в Хельсинки 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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