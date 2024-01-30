Компания Setanta Sports объявила о начале сотрудничества со звездой отечественного комментирования.

Вацко забавно отреагировал на инсайд о возможной работе с Шевченко в УАФ

Вацко приглашают для работы на матчах английской Премьер-лиги. Дебют должен состояться 10 февраля в эфире на игре 24 тура Манчестер Сити – Эвертон. Начало трансляции в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, после закрытия каналов "Футбол" 45-летний Вацко отошел от активного комментирования и сосредоточился на развитии собственного YouTube-проекта. Карьеру комментатора он начинал еще в конце 90-х, став одним из любимых голосов украинских фанатов.

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