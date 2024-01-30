Українські вболівальники знову зможуть регулярно чути голос Віктора Вацка на телетрансляціях футбольних матчів.

Компанія Setanta Sports оголосила про початок співпраці зі зіркою вітчизняного коментування.

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Вацка запрошують для роботи на матчах англійської Прем'єр-ліги. Дебют повинен відбутися 10 лютого в ефірі на грі 24 туру Манчестер Сіті – Евертон. Початок трансляції о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, після закриття каналів "Футбол" 45-річний Вацко відійшов від активного коментування і зосередився на розвитку власного YouTube-проекту. Кар'єру коментатора він розпочинав ще наприкінці 90-х, ставши одним з улюблених голосів українських фанатів.

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