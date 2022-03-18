Полузащитник Шахтера Эдвард Кобак продолжит карьеру в Карпатах из Кросно, сообщает пресс-служба польского клуба.

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Детали контракта не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что 19-летний украинец перебрался в команду из пятого по силе дивизиона Польши в статусе свободного агента.

Напомним, Кобак – воспитанник Днепра и Шахтера. Первую часть сезона провел в Минае, где в 11 матчах во всех турнирах забил 1 гол.

К слову, до начала войны Эдвард пытался закрепиться в составе Вереса, однако на сборах не впечатлил тренерский штаб ровенской команды.

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