"Денис достиг существенного прогресса в этом сезоне, поэтому, безусловно, на него обращают внимание. В этом прогрессе заслуга игрока и всей команды. У него контракт со Звягелем, но что будет дальше жизнь покажет.

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Относительно молодых игроков, вот вам центральный полузащитник Панчишин и центральный защитник Гук, проявивший в интересах команды свой универсализм. Счастлив, что ребята выходят на новый уровень в своем развитии. Для меня важно развивать игроков", – цитирует Шищенко портал Украинский футбол.

Напомним, Денис Ндукве заинтересовал житомирское Полесье и СК Днепр-1. Форвард забил 15 голов в 16 матчах Второй лиги Украины, что помогает его команде лидировать в чемпионате.

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