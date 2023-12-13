У Звягелі відповіли СК Дніпро-1 і Поліссю, які полюють за найкращим бомбардиром Другої ліги: "У нього контракт"
Нападник Денис Ндукве зацікавив СК Дніпро-1 і Полісся. Головний тренер Звягеля вперше висловився про можливий відхід форварда.
"Денис досягнув суттєвого прогресу у цьому сезоні, тому, безумовно, на нього звертають увагу. У цьому прогресі заслуга самого гравця і всієї команди. У нього контракт зі Звягелем, але що буде далі життя покаже.
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Щодо молодих гравців, ось вам центральний півзахисник Панчишин та центральний захисник Гук, який проявив в інтересах команди свій універсалізм. Щасливий, що хлопці виходять на новий рівень у своєму розвитку. Для мене важливо розвивати гравців", – цитує Шищенка портал Український футбол
Нагадаємо, Денис Ндукве зацікавив житомирське Полісся і СК Дніпро-1. Форвард забив 15 голів у 16-ти матчах Другої ліги України, що допомагає його команді лідирувати у чемпіонаті.
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