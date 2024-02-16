"Один матч УПЛ в среднем стоит примерно 9 тысяч долларов с НДС по курсу НБУ. Но на окончательный счет влияют еще и расходы на логистику. Здесь надо учитывать где, в каком регионе происходит матч. Расходы на переезд ПТС (передвижной телевизионной станции – прим.), съемочной группы, останутся ли они на ночь. Если да, то надо арендовать отель, также нужно учитывать расходы на топливо и тому подобное. Все это влияет на окончательную стоимость.

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Количество просмотров матчей чемпионата Украины? В среднем оно составляет 300-350 тысяч. Если это топ-матч, просмотр может достигать более 500 тысяч. Что касается минимума, то это в районе 60-70 тысяч. Когда сможем выйти на самоокупаемость? При той модели, которую внедряем, уже в следующем сезоне даже выйдем в прибыль", – поделился Дикий в интервью Украинскому футболу.

Ранее сообщалось, что запуском нового спортивного канала, УПЛ ТВ, будет заниматься 1+1 media distribution. Уже 23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. В тот день состоится только одна игра 18-го тура - ЛНЗ будет принимать Кривбасс. Соответственно, именно поединок этих команд станет первым на новом канале.

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