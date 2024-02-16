"Один матч УПЛ в середньому коштує приблизно 9 тисяч доларів з ПДВ за курсом НБУ. Але на остаточний рахунок впливають ще й витрати на логістику. Тут треба враховувати де, в якому регіоні відбувається матч. Витрати на переїзд ПТС (пересувної телевізійної станції – прим.), знімальної групи, чи залишаться вони на ніч. Якщо так, то треба орендувати готель, також потрібно враховувати витрати на пальне тощо. Все це впливає на остаточну вартість.

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Кількість переглядів матчів чемпіонату України? У середньому вона становить 300-350 тисяч. Якщо це топ-матч, перегляд може сягати понад 500 тисяч. Щодо мінімуму, то це в районі 60-70 тисяч. Коли зможемо вийти на самоокупність? При тій моделі, яку впроваджуємо, вже наступного сезону навіть вийдемо у прибуток", – поділився Дикий в інтерв'ю Українському футболу.

Раніше повідомлялось, що запуском нового спортивного каналу, УПЛ ТБ, займатиметься 1+1 media distribution. Вже 23 лютого відбудеться офіційна трансляція першого матчу. В той день відбудеться лише одна гра 18-го туру – ЛНЗ прийматиме Кривбас. Відповідно, саме поєдинок цих команд стане першим на новому каналі.

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