– 23 февраля стартует весенний тур УПЛ. Какие матчи будет производить продакшн 1+1?

– Мы не производим матчи. Творческая часть производства полностью лежит на УПЛ. В свою очередь, УПЛ ТВ работает с различными подрядчиками, которые помогают им создавать контент для канала. 1+1 media distribution отвечает только за техническую дистрибуцию среди провайдеров, чтобы сделать максимальный охват трансляций матчей. Надеюсь, что это будет продукт, который будет пользоваться спросом.

– Сколько сейчас команд в пуле УПЛ ТВ?

– 13 клубов отдали свои права на трансляцию УПЛ.

– У Динамо, Днепра-1 и Зари до сих пор действует контракт с 1+1 media. Будут ли они транслироваться на УПЛ ТВ?

– Да, у них действующий контракт с 1+1 media. Время покажет, как будет дальше. Сейчас наша первоочередная задача – создать качественный продукт. Футбол имеет огромный вес среди болельщиков – это социально-политический вид спорта. Поэтому даже в такие трудные времена болельщики должны видеть футбол. Надеемся, что наши команды будут показывать хорошую игру, которая заинтересует болельщиков, и они каждое воскресенье будут ждать тур УПЛ.

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– Если Динамо, Днепр-1 и Заря захотят досрочно прекратить контракт с 1+1 media, чтобы войти в УПЛ ТВ, вы не будете против?

– Нет. Для бизнеса, как и для болельщиков, в приоритете единый продукт. Но мы не знаем, какие там отношения и переговоры клубов с УПЛ.

– Уже есть объем трансляций на этот сезон?

– Это все матчи 13 клубов до конца чемпионата. Вот и посчитайте. До нового сезона у нас есть время, чтобы насытить канал контентом, который будет интересным для болельщиков.

– На каких платформах можно будет увидеть матчи УПЛ?

– Мы сейчас ведем переговоры со всеми ключевыми провайдерами. Уже достигнуты договоренности с Киевстар ТВ, Датагруп-Volia, Viasat. Также мы направили предложение Megogo, SWEET.TV, Triolan, они тоже заинтересованы.

Кроме этого, есть договоренности с региональными кабельными провайдерами. В наше время важно всем объединиться, чтобы чемпионат проходил, и его могло посмотреть как можно больше болельщиков. Основная задача 1+1 media – это сделать максимальный охват.

– А Setanta?

– Мы с Setanta уже провели два раунда переговоров. Они обещали до конца недели дать ответ. Думаю, что Setanta в своем приложении также будет транслировать матчи УПЛ. Setanta, Megogo и другие ОТТ-платформы имеют значительное преимущество перед другими провайдерами.

– На ОТТ-платформах будет какая-то отдельная подписка на матчи УПЛ?

– Это не будет отдельный футбольный пакет, за который нужно будет дополнительно платить. УПЛ ТВ будет транслироваться в базовом пакете, чтобы иметь максимальный охват.

Динамо, Днепр-1 и Заря также находятся в максимально доступном, базовом пакете, другие клубы УПЛ также там будут. Поэтому де-юре в УПЛ ТВ 13 клубов, а де-факто – 16. Можно сказать, что уже создан единый телепул.

– На каких каналах холдинга 1+1 media будут транслироваться матчи УПЛ?

– Базовые каналы – это 2+2 и УНИАН. Там будут транслироваться домашние матчи Динамо, Днепра-1 и Зари. Мы только начинаем делать продукт и основная задача – это подготовиться к старту следующего сезона.

– То есть на ваших каналах будут транслироваться только те клубы, с которыми у вас контракт, а для всех остальных вы только занимаетесь дистрибуцией?

– Да. Домашние матчи 13 других клубов будут транслироваться на УПЛ ТВ, – резюмировал Мальчевский в интервью Українському футболу.

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