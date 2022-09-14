В поединке между Ингульцем и Минаем на последних минутах удалили Александра Бандуру. Вместо него на ворота вышел Александр Кемкин.

Удаление вратаря на последних минутах в видеообзоре матча Ингулец – Минай – 1:2

Как сообщает сайт УПЛ , 20-летний футболист стал юбилейным 300-м голкипером, который дебютировал в украинской элите за все время ее существования. Ранее Кемкин выступал за юношеские команды Шахтера.

К слову, больше всего поединков среди вратарей провел легенда Динамо Александр Шовковский – 426.