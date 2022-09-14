В УПЛ дебютировали 300 вратарей – лидерство держит Шовковский
12:52 - Читати українською
Четвертый тур украинской Премьер-лиги запомнился вратарским юбилеем.
Егор Твердохлеб 19’
Алексей Хахлёв 60’
19’ Егор Твердохлеб
60’ Алексей Хахлёв
В поединке между Ингульцем и Минаем на последних минутах удалили Александра Бандуру. Вместо него на ворота вышел Александр Кемкин.
Удаление вратаря на последних минутах в видеообзоре матча Ингулец – Минай – 1:2
Как сообщает сайт УПЛ, 20-летний футболист стал юбилейным 300-м голкипером, который дебютировал в украинской элите за все время ее существования. Ранее Кемкин выступал за юношеские команды Шахтера.
К слову, больше всего поединков среди вратарей провел легенда Динамо Александр Шовковский – 426.
Минай удержал дебютную победу в сезоне, обыграв Ингулец – голкипер закарпатцев получил остроумное изъятие
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